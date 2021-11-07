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مراسلنا: الكاظمي يأمر بنشر الدبابات في شوارع بغداد - فيديو + صور

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسل RT في العراق اليوم الأحد بأن القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أمر بنشر دبابات الجيش في شوارع بغداد.

وذكر مراسلنا أن العشرات من دبابات الجيش انتشرت في بعض شوارع العاصمة، وتجولت في محيط المنطقة الخضراء حيث مقر إقامة الكاظمي.

مراسلنا: الكاظمي يأمر بنشر الدبابات في شوارع بغداد - فيديو + صور
مراسلنا: الكاظمي يأمر بنشر الدبابات في شوارع بغداد - فيديو + صور

وأضاف أن بغداد شهدت انتشارا كبيرا للقوات الأمنية، كما حلقت طائرات الجيش في أجواء العاصمة، فضلا عن انتشار مجموعات من أجهزة الاستخبارات.

المصدر: RT

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