شكري يؤكد أهمية مواصلة الجهود للدفع بالعلاقات المصرية الأمريكية

شدد وزير الخارجية المصري سامح شكري على أهمية مواصلة الجهود للدفع قدما بالعلاقات المصرية الأمريكية، بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين.

وحسب بيان وزارة الخارجية المصرية فإن تصريح شكري جاء خلال لقائه أعضاء البعثة المصرية في واشنطن، على هامش زيارته الحالية للمشاركة في الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

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وينطلق الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الاثنين، ويستمر على مدار يومين بمشاركة شكري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأوضحت الوزارة أن الحوار سيتناول جميع أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين، فضلا عن التباحث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية إنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري نظيره الأمريكي بلينكن وعددا من مسؤولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ويعقد لقاءات مع ممثلين عن أبرز مراكز البحث والفكر.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنه من المقرر أن ينضم إلى الوزير بلينكن مسؤولون كبار من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ووزارة الدفاع، ويلقي كل من بلينكن وشكري تصريحات علنية في مستهل الحوار.

وأضافت أن الوفد بعدئذ سيناقش قضايا دولية وإقليمية وحقوق الإنسان والتعاون الثنائي في القضايا الاقتصادية والقضائية والأمنية والتعليمية والثقافية.

وتابعت أن مصر شريك حيوي للولايات المتحدة، مشددة على التزامها بتقوية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر والتي استمرت 40 عاما من خلال تعزيز التعاون الأمني والنهوض بحقوق الإنسان وتنمية علاقاتنا الاقتصادية والعلاقات الثقافية المهمة.

وأشارت إلى أن هذا الحوار الإستراتيجي يمثل فرصة للنهوض بكل مجال من مجالات التعاون هذه لتحسين حياة الأمريكيين والمصريين على حد سواء.

المصدر: RT