عقيلة صالح يدعو الليبيين لاختيار "الرجل المناسب" في الانتخابات

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح الشعب الليبي لممارسة حقه في "اختيار من يمثله بكل حرية، واختيار الرجل المناسب لقيادة البلاد نحو بر الأمان والاستقرار" في الانتخابات المقبلة.

وجاءت هذه الدعوة في بيان عن صالح اليوم بمناسبة إعلان رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدءا من غد الاثنين.

وبارك عقيلة "للشعب الليبي انتصاره بتحقيق إرادته القاضية بإجراءِ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

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وأشار السايح، إلى أن قبول الترشح لانتخابات رئيس الدولة سيستمر حتى 22 نوفمبر الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات النيابة حتى 7 ديسمبر المقبل.

المصدر: "بوابة الوسط"