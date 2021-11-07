بالفيديو.. لقطات من داخل منزل رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله
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تداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات من داخل منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد بعد الهجوم الذي تعرض له الليلة الماضية.
ويوثق هذا الفيديو حجم الأضرار المادية التي تعرض لها منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء نتيجة قصفه بواسطة طائرات مسيرة.
وأثارت محاولة اغتيال الكاظمي إدانات عربية ودولية واسعة ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم بعد.
المصدر: وكالات
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