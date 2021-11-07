 
مباشر

بالفيديو.. لقطات من داخل منزل رئيس الوزراء العراقي بعد محاولة اغتياله

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rogs

تداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات من داخل منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد بعد الهجوم الذي تعرض له الليلة الماضية.

ويوثق هذا الفيديو حجم الأضرار المادية التي تعرض لها منزل الكاظمي في المنطقة الخضراء نتيجة قصفه بواسطة طائرات مسيرة.

وأثارت محاولة اغتيال الكاظمي إدانات عربية ودولية واسعة ولم تتبن أي جهة مسؤولية الهجوم بعد.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا