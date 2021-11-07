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شاهد.. وسائل إعلام عراقية تتداول لقطات لمحاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء العراقي

أخبار العالم العربي

شاهد.. وسائل إعلام عراقية تتداول لقطات لمحاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء العراقي
RT
شاهد.. اللقطات الأولى لمحاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض رئيس الوزراء العراقي
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تداولت وسائل الإعلام العراقية ونشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد بأن منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.

كما قالت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأكدت أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية

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