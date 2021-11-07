شاهد.. وسائل إعلام عراقية تتداول لقطات لمحاولة اغتيال فاشلة تعرض لها رئيس الوزراء العراقي

تداولت وسائل الإعلام العراقية ونشطاء مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها توثق لحظة استهداف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي فجر الأحد.

وكان مراسلنا في العراق قد أفاد بأن منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في المنطقة الخضراء ببغداد تعرض للاستهداف بطائرة مسيرة.

كما قالت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "محاولة اغتيال فاشلة تعرض لها السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد".

وأكدت أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.

#عاحل اللقطات الاولى للهجوم الذي استهدف منزل الكاظمي وارتفاع عدد المصابين من افراد حمايته الى 10 اشخاص pic.twitter.com/CZxdDqcsFZ — وكالة سما العراق الاخبارية (@samairaq01) November 6, 2021

🔴 اللقطات الاولى للهجوم الذي استهدف منزل ⁦مصطفى الكاظمي#العراقpic.twitter.com/Uas6I7VNck — The Trident II D5 SLBM (@FMS_0) November 6, 2021

مشاهد من المنطقة الخضراء وسط #بغداد بعد هجوم بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. pic.twitter.com/AQHGZnd2hW — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 7, 2021

عاجل....اطلاق صفارات الانذار في بغداد بعد استهداف منزل الكاظمي .!!! pic.twitter.com/vMe15HcW5C — ☆بغداد المنصورة☆ (@dptKmdJeLLWVpBQ) November 7, 2021

المصدر: RT + وسائل إعلام عراقية