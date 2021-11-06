وفاة مسؤول مصري في نيجيريا

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر وفاة مدير عام الإدارة العامة للبعوث والإيفاد محمد ياسين حمدي في نيجيريا، أثناء مهمة رسمية في قوام وفد عن الأزهر.

ونعى المجمع ياسين مؤكدا أن "الفقيد كان نموذجا للإخلاص والدقة والانتظام في العمل وتحمل المسؤولية خلال فترة تولية إدارة الابتعاث".

وتقدم المجمع بكامل إداراته بـ"خالص العزاء لأسرة الفقيد، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن يجعل عمله في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وورد في نعوة وكيل الأزهر محمد الضويني: "‏رحم الله الزميل العزيز محمد يس، مدير عام المبعوثين والإيفاد بمجمع البحوث الإسلامية، الذي رحل وهو يقوم بواجب مقدس في متابعة جهود الأزهر وشؤون البعثة الأزهرية الموجودة في دولة نيجيريا ضمن وفد رفيع".

وأضاف: ‏"رغم حزننا الشديد لوفاة هذا الرجل المخلص لأزهره ولدينه إلا أن عزاءنا أن خطواته التي مشاها في نيجيريا ستكون في ميزان حسناته".

المصدر: "الشروق"