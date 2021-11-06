الكويت تعفي مواطني دولة عربية من "رسوم الـ60"

أعفت الكويت الفلسطينيين من رسوم تجديد إقامة من تخطوا الـ60 عاما من حملة المؤهلات دون الجامعية.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية يوم السبت أن السفير الفلسطيني لدى الكويت رامي طهبوب توجه بالشكر إلى القيادة السياسية الكويتية على هذا الاستثناء الذي تم منحه للوافدين الفلسطينيين.

واعتبر طهبوب أن هذا الإعفاء يعد "امتدادا لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدا مستمرا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها".

وأكد أن هذه المكرمة الكويتية الإنسانية ليست جديدة على كويت الإنسانية.

وصرح طهبوب بأن القرار يأتي امتداد لدعم الكويت الدائم للشعب الفلسطيني وقضيته وتأكيدا مستمرا لمواقفها من أن القضية الفلسطينية هي من أولى أولوياتها وأن فلسطين ستبقى البوصلة وأن الكويت بقيادتها وشعبها ستبقى كتفا إلى كتف مع الشعب الفلسطيني وقيادته نحو نيل الحرية وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت الصحيفة إن "التأمين على الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من غير حاملي الشهادات الجامعية سيكون بحدود 500 دينار (نحو 1655 دولارا) تقريبا".

وتحصل وزارة الصحة الكويتية حاليا على 50 دينارا (165 دولارا) سنويا كتأمين صحي من جميع الوافدين.

وفي أغسطس الماضي، أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت قرارا بعدم تجديد إذن العمل لحملة شهادة الثانوية وما دونها، لمن بلغوا من العمر 60 عاما من العمالة الأجنبية تمهيدا لإنهاء إقامتهم، على أن يتم تطبيق القرارا اعتبارا من يناير 2022.

المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية