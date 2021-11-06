"النهضة" تعلن تضامنها مع المرزوقي وترفض محاولات استهدافه

أعلنت حركة "النهضة" التونسية رفضها لمحاولات تطويع القضاء في البلاد، مؤكدة تضامنها مع الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وجاء في بيان الحركة على موقعها على "فيسبوك": "تصاعدت منذ انقلاب 25 يوليو وتيرة التضييق على حرية التعبير والإعلام، فتم غلق قنوات تلفزيونية وإذاعية وإيقاف صحفيين ومدونين وسجن نواب بعد إحالتهم على القضاء العسكري".

وأضافت: "تواصل رئاسة الجمهورية توجيه الاتهامات علنا في كل اتجاه، مثل الاعتداء على الكثيرين والضغط المستمر على السلطة القضائية التي رفضت هياكلها هذا التدخل وعبرت عن تمسكها باستقلال القضاء وعلوية القانون".

وتابعت: "حركة النهضة الواعية بخطورة الحكم الفردي على مكاسب البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى صورتها بين الدول، تعبر عن تضامنها مع الدكتور المنصف المرزوقي الرئيس الأسبق للجمهورية وتستنكر ما يتعرض له من استهداف بسبب مواقفه الرافضة للانقلاب وآخرها سحب جواز سفره الدبلوماسي وإصدار بطاقة جلب دولية في حقه دون مراعاة للأعراف ولسمعة البلاد".

وعبرت عن "تضامنها مع السلطة القضائية وهياكلها الممثلة وعلى رأسها المجلس الأعلى للقضاء في دفاعها عن استقلالية القضاء وعلوية القانون".

المصدر: "موقع حركة النهضة – فيسبوك"