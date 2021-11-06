"رويترز": الجيش السوداني يشدد القيود على حمدوك مع تعثر المفاوضات
AP Hussein Malla
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أفادت وكالة "رويترز" نقلا عن مصدرين في الحكومة السودانية بتعثر المفاوضات حول استئناف الحكم المدني في البلاد.
وقال المصدران للوكالة اليوم الخميس إن المحادثات الرامية إلى حل الأزمة الحالية وصلت إلى "شبه طريق مسدود" بسبب رفض "الجيش العودة إلى مسار الانتقال الديمقراطي".
وذكر المصدران، حسب الوكالة، أن العسكريين شددوا الإجراءات بحق رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك الذي حلوا حكومته مطلع الأسبوع الماضي.
المصدر: "رويترز"
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