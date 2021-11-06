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تبون يحدد شروط تدخل الجزائر العسكري في مالي

أخبار العالم العربي

تبون يحدد شروط تدخل الجزائر العسكري في مالي
Reuters Louafi Larbi
عناصر من الجيش الجزائري في جنوب البلاد (صورة أرشيفية)
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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن الجزائر يمكنها التدخل في مالي عسكريا، مضيفا أن هذا التدخل مرهون بتعرض مالي لهجوم ما.

وأوضح تبوتن في حوار مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن التدخل لن يتم إلا بطلب من الحكومة المالية لمساعدتها.

وشدد الرئيس الجزائري على أن وحدة مالي الترابية خط أحمر ولن تقبل الجزائر تقسيمها أبدا.

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وأكد تبون أن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يمكنهما الاعتماد على الجزائر في أي مهام دولية، لا سيما بعد التعديلات الدستورية الأخيرة، لكنه شدد أيضا على أن "الجزائر لن ترسل أبناءها للموت مكان الآخرين".

وزار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة بماكو مؤخرا والتقى بكبار المسؤولين هناك، حيث أكد دعم الجزائر للمسار الانتقالي.

والشهر الماضي رفضت الخارجية الجزائرية الاتهامات الموجهت إليها حول "تمويلها ميليشيات في مالي"، مشيرة إلى أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة".

المصدر: "أوراس"

 

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