 
مباشر

وزير الخارجية الفلسطيني: عباس سيلتقي بوتين في موسكو هذا الشهر

أخبار العالم العربي

وزير الخارجية الفلسطيني: عباس سيلتقي بوتين في موسكو هذا الشهر
Sputnik
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في بيت لحم في يناير 2020
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ro5j

أكد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي اليوم السبت أن الرئيس محمود عباس سيزور موسكو في 23 نوفمبر الحالي.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: روسيا تنوي إجراء مباحثات مع السلطات الفلسطينية
الخارجية الروسية: روسيا تنوي إجراء مباحثات مع السلطات الفلسطينية

وأشار المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" إلى أن عباس سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال تلك الزيارة.

وأضاف الملكي أن العديد من الموفدين الرسميين الخاصين بالرئيس عباس حملوا رسائل خاصة إلى العديد من قادة الدول.

وقبل أيام صرح مصدر في الخارجية الروسية بموسكو "نخطط لإجراء مباحثات مع قيادة السلطة الوطنية الفلسطينية"، وذلك بعد أن قام رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مؤخرا بزيارة إلى روسيا.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا