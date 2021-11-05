مصر.. 922 إصابة و60 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة تسجيل 922 إصابة جديدة بكورونا، و60 حالة وفاة بالفيروس.

وأشارت الوازارة في تقريرها اليومي إلى خروج 539 متعافيا من كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 281864 حتى اليوم.

يذكر أن إجمالي مصابي كورونا في مصر سجل حتى الجمعة 335673 حالة، منها 281864 حالة تم شفاؤها، و18949 وفاة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية