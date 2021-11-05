الكويت.. مقتل بنغالي بمشاجرة مع أردني في الشويخ الصناعية

ذكرت وسائل إعلام كويتية يوم الجمعة أن مشاجرة وقعت بين وافدين أردني وبنغالي أدت إلى مقتل الأخير.

وقالت صحيفة "الراي" إن مشادة حصلت بين أردني وبنغالي بسب مبلغ مالي في إحدى المستودعات بمنطقه الشويخ الصناعية.

وأضافت أن الأردني أقدم على ضرب البنغالي ودفعه بقوة فسقط على رأسه وتوفي فورا.

وأكدت أن قضية قتل سجلت ضجد المتهم وتم إبلاغ النيابة، مشيرة إلى أن الأردني سلم نفسه لقوات الأمن.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية