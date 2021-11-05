مصر.. العثور على جثتين لطالبين مشنوقين بفندق في الإسكندرية

عثر عمال أحد الفنادق في منطقة محطة الرمل التابعة لدائرة العطارين وسط الإسكندرية مساء اليوم، على جثتي طالبين مشنوقين في إحدى غرف الفندق.

وتبين أن الجثتين لطالبين أحدهما طالب في كلية الطب وهو من سكان منطقة السيوف، والثاني من سكان منطقة المندرة.

وباشرت الفرق الأمنية رفع البصمات من موقع البلاغ، وسماع أقوال الشهود مع استكمال التحريات حول ملابسات الواقعة.

وتم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر بالواقعة.

المصدر: القاهرة 24