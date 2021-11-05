الكويت.. مشروع قرار يحظر تسمية المدن والمرافق بغير أسماء الأمراء وأولياء العهد
أحالت وزيرة الأشغال العامة بالكويت رنا الفارس إلى المجلس البلدي مشروع قرار يضبط قواعد تسميات المدن والضواحي والمناطق والطرق في البلاد.
وينص المشروع على حظر إطلاق أسماء الأشخاص على المدن وحصره فقط على من تولى مسند الإمارة أو ولاية العهد، وتشكيل لجنة برئاسة مدير عام البلدية تضم 7 جهات لإبداء الرأي في التسميات الجديدة والمقترحة لاعتمادها من قبل المجلس البلدي.
كما تضمن مشروع القرار ضرورة "إطلاق التسميات وفق التصور الذي يحافظ على الهوية الكويتية الأصيلة والتراث الوطني بجميع أشكاله، ويجب أن تعكس هذه التسميات انتماء الكويتيين الثقافي لمحيطهم الخليجي والعربي والإسلامي والعالمي".
المصدر: صحيفة "الأنباء" الكويتية
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