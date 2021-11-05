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لافروف يلتقي وفد "جبهة السلام والحرية" السوري المعارض في موسكو - صور

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لافروف يلتقي وفد
وزير الخارجية الروسي ووفد المعارضة السورية برئاسة أحمد الجربا
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف استقبل في موسكو وفدا عن "جبهة السلام والحرية" السورية المعارضة، برئاسة زعيمها أحمد الجربا.

وأشارت الوزارة إلى أنه "جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطور الوضع في سوريا ومحيطها، مع التركيز على الحاجة إلى دفع العملية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2554، وتشكيل هيئة بناءة مستقرة، ودعم الحوار السوري السوري على كافة المسارات".

لافروف يلتقي وفد

وأضافت: "جددت روسيا التأكيد على دعمها الثابت لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحسين الوضع الإنساني هناك وإعادة إعمار سوريا".

كما عقد ميخائيل بوغدانوف الممثل الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط مشاورات مكثفة مع رئيس الوفد السوري أحمد الجربا.

لافروف يلتقي وفد

المصدر: الخارجية الروسية

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