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وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري

أخبار العالم العربي

وفاة أحد أبرز قادة الجيش المصري
Globallookpress
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أصدرت القوات المسلحة المصرية بيانا نعت فيه أبرز قادة القوات المسلحة المصرية اللواء أركان حرب عبد المنعم سعيد الذي تولى العديد من الوظائف.

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ووفقا لبيان القوات المسلحة المصرية فقد عين عبد المنعم سعيد قائدا للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة الأسبق ومحافظا لجنوب سيناء والبحر الأحمر، والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية لأسرته ولضباط القوات المسلحة ولجنودها "بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان".

المصدر: RT

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