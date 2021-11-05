الأردن.. الديوان الملكي ينفي تقديم تسهيلات لترخيص الأحزاب
Globallookpress
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نفى مصدر في الديوان الملكي الأردني اليوم الجمعة، ما ورد على لسان مؤسس حزب تم ترخيصه حديثا عن دور للديوان الملكي أو أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة في تسهيل الترخيص.
وقال المصدر لعدد من وسائل الإعلام الأردنية إن الحديث لا يمت للحقيقة بصلة.
وأضاف أن الديوان "لا يعلم عن الحزب المذكور ولا تربطه صلة بأي من مؤسسيه ولم يقدم أية تسهيلات لتأسيسه أو تأسيس أي حزب آخر"، معربا عن استغرابه لزج أحد الأحزاب باسم الديوان في تصريحات صدرت عنه مؤخرا.
المصدر: وسائل إعلام أردنية
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