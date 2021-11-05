 
مباشر

الأردن.. الديوان الملكي ينفي تقديم تسهيلات لترخيص الأحزاب

أخبار العالم العربي

الأردن.. الديوان الملكي ينفي تقديم تسهيلات لترخيص الأحزاب
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rnxh

نفى مصدر في الديوان الملكي الأردني اليوم الجمعة، ما ورد على لسان مؤسس حزب تم ترخيصه حديثا عن دور للديوان الملكي أو أي مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة في تسهيل الترخيص.

وقال المصدر لعدد من وسائل الإعلام الأردنية إن الحديث لا يمت للحقيقة بصلة.

وأضاف أن الديوان "لا يعلم عن الحزب المذكور ولا تربطه صلة بأي من مؤسسيه ولم يقدم أية تسهيلات لتأسيسه أو تأسيس أي حزب آخر"، معربا عن استغرابه لزج أحد الأحزاب باسم الديوان في تصريحات صدرت عنه مؤخرا.

المصدر: وسائل إعلام أردنية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا