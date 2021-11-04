مصر.. 911 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية 911 إصابة و57 وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، مقابل 951 إصابة و63 وفاة الأربعاء.

وقالت الوزارة إن إجمالي المصابين بكورونا في مصر بلغ حتى الخميس 334751، بينهم 281325 حالة تم شفاؤها، و18889 حالة وفاة.

المصدر: رويترز