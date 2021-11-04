الجزائر.. ارتفاع جديد في إصابات ووفيات كورونا
Reuters تدابير احترازية ضد كورونا في الجزائر
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سجلت الجزائر اليوم 124 إصابة و5 وفيات جديدة بفيرويس كورونا، ارتفاعا من 105 إصابات و4 وفيات أمس.
وأوضحت الوزارة أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 206875 تماثل منها للشفاء 141966 حالة، بعد تسجيل 77 حالة شفاء جديدة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 5936 حالة.
وقالت الوزارة إن 23 ولاية لم تسجل فيها أي حالة خلال الـ24 ساعة الماضية و20 ولاية أخرى سجلت فيها من حالة واحدة إلى 9 حالات، فيما سجلت 5 ولايات 10 حالات فما فوق.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
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