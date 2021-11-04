مصر تسجل 951 إصابة و63 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأربعاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، إضافة إلى رصد 63 وفاة في ارتفاع مستمر لكلا المؤشرين.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 951، مقارنة مع 921 الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 333840.

وذكر مجاهد أن وزارة الصحة رصدت خلال اليوم الماضي 63 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، بعد أن تم رصد 58 حالة الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 18832 شخصا.

كما أفاد مجاهد بخروج 739 شخصا من المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء، ليبلغ عدد المتعافين 280562 شخصا.

وتشهد مصر منذ أغسطس ارتفاعا جديدا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا بينما توقعت السلطات الصحية استمرار هذه الزيادة في ظل الموجة الرابعة من الجائحة.

المصدر: RT