البرلمان الجزائري: "دماء "الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا"

دان المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) في الجزائر "الاعتداء الآثم" الذي طال ثلاثة جزائريين، وقال إن "دماءهم لن تذهب هدرا".

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وقال البرلمان الجزائري في بيان عبر "فيسبوك" إن مكتب المجلس الشعبي الوطني يدين "بأشد عبارات الغضب والاستنكار الاعتداء الآثم الذي أزهقت إثره القوات المغربية، يوم الاثنين الماضي، أرواح ثلاثة مواطنين جزائريين في قصف وحشي".

وأضاف البيان أن مكتب المجلس أكد تأييده "لكل القرارات التي ستتخذها السلطات العليا للبلاد للرد بما يناسب حجم هذه الجريمة الشنيعة ويردع مرتكبيها ومن يقف خلفها". حسب تعابير البيان.

وشدد على أن "منفذي هذا العمل الجبان لن يفلتوا من العقاب وأن دماء هؤلاء الشهداء الثلاثة لن تذهب هدرا ما دامت الدولة الجزائرية حريصة على الدفاع عن حياة وأرواح مواطنيها".

وكانت الرئاسة الجزائرية أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء عن مقتل 3 جزائريين بطريقة وصفتها بأنها "جبانة" وقالت إنها نتجت عن "قصف مغربي همجي" على شاحنتهم بمنطقة الحدود بين ورقلة ونواكشوط الموريتانية.

وتوعدت الرئاسة الجزائرية بأن "الجريمة لن تمر دون عقاب".

المصدر: RT