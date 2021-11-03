العراق.. ضبط شاحنات محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، الأربعاء، عن ضبط 9 شاحنات معدة للتهريب محملة بمواد ممنوعة من الاستيراد تتكون من "كبده دجاج وشحم صناعي وبطاطا".

وقالت الهيئة في بيان لها، إن "مديرية منفذ مندلي الحدودي بإشراف مباشر من اللواء عمر الوائلي تمكنت من ضبط وإحباط محاولة تهريب 9 برادات محملة بمادة كبده الدجاج وشحوم صناعية ممنوعة من الاستيراد، والتي تستهدف صحة المواطنين وتشكل خطرا مباشرا على المستهلك العراقي وتستهدف المنتج المحلي".

وأضافت، أنه "وبدعم قيادة العمليات المشتركة تم توفير الحماية اللازمة لتنفيذ الواجب".

وأشارت الهيئة، إلى أن "هذه العملية تعد استمرارا لعمليات الضبط النوعية التي تنفذها هيئة المنافذ الحدودية في محاربة العابثين بمقدرات البلد".

وأوضحت، أنه "تم تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة المضبوطات إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وكل من له علاقة بعملية التهريب للقصاص منهم بموجب القانون".

ويقع منفذ مندلي الحدودي العراقي، في محافظة ديالى في مدينة مندلي المتاخمة للحدود الإيرانية، ويستعمل المنفذ للسفر وللتبادل التجاري بين البلدين.

المصدر: "السومرية نيوز"