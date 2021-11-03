العراق.. "الحشد الشعبي" يعلن نتائج العملية الأمنية في سلاسل جبال حمرين بديالى

أعلن معاون قائد عمليات ديالى في "الحشد الشعبي" العراقي مزهر ملا بريسم، أن "نتائج العملية الأمنية التي انطلقت في سلاسل جبال حمرين بديالى أسفرت عن تأمين المنطقة بشكل كامل".

وقال، إن "ألوية الحشد الشعبي شرعت، اليوم، بعملية أمنية واسعة وبخمسة محاور لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم قضاء الخالص في محافظة ديالى".

وأضاف: "العملية شهدت مشاركة عدد من الألوية وبإسناد صنوف وخدمات قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي، وكذلك بمشاركة مديريات الاستخبارات والدعم اللوجستي والهندسة العسكرية وكتيبة الصواريخ ومكافحة المتفجرات التابعة للهيئة".

وأوضح بريسم، أن "العملية أسفرت عن العثور على 11 مضافة تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتدميرها بالكامل، فضلا عن ضبط وتفجير عدد من العبوات الناسفة تحت السيطرة".

وأكد بريسم، أنه "تم تأمين المنطقة بشكل كامل وإبعاد أي خطر إرهابي عنها".

المصدر: "موقع هيئة الحشد الشعبي"