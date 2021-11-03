مصر تعلق على حادثة إطلاق نار تعرض لها جنودها في جمهورية إفريقيا الوسطى
دانت مصر، تعرض 10 من جنودها الذين يشاركون في بعثة الأمم المتحدة للسلام في جمهورية إفريقيا الوسطى لإطلاق النار، مطالبة بتحقيق فوري في الحادث.
I express my deep concern and condemnation of the security incident that led to the injury of 10 Egyptian personnel in MINUSCA @UN_CAR. Our priority is to provide the injured with adequate medical care... (1/2)— Egypt PR to the UN in New York (@EgyptPRNewYork) November 2, 2021
وقال رئيس بعثة مصر في الأمم المتحدة، السفير أسامة عبد الخالق: "أعرب عن بالغ القلق وأدين تعرض 10 عناصر مصرية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى لإطلاق نار".
وأكد عبد الخالق خلال تغريدة له عبر موقع تويتر: "أولويتنا هي توفير الرعاية الطبية المناسبة للمصابين".
وتابع: "أشدد على أهمية إجراء تحقيق فوري في الحادث للوقوف على أسبابه، وضمان المساءلة، وتجنب تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل".
المصدر: RT
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