مبعوث أمريكي: الجيش السوداني مارس "ضبط النفس" في مظاهرات السبت

قال المبعوث الأمريكي الخاص بالقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إن الجيش السوداني أظهر "ضبط النفس" في رده على مظاهرات يوم السبت، واعتبر ذلك علامة على إمكان عودة تقاسم السلطة مع المدنيين.

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وخلال حديث إلى الصحفيين عبر الهاتف من واشنطن عن تداعيات الانقلاب العسكري في السودان في 25 أكتوبر تشرين الأول، قال فيلتمان إن عدد القتلى والمصابين "كبير جدا" لكن "بشكل عام... مارست الأجهزة الأمنية ضبط النفس"، كما ابتعد المتظاهرون عن المواقع العسكرية الحساسة، مما قلل من احتمالات اندلاع أعمال عنف.

وأضاف: "أعتقد أن ذلك أظهر إدراكا من جانب الشعب السوداني نفسه بأنه يتعين عليهم توخي الحذر والعثور على طريقة للعودة إلى الشراكة المدنية العسكرية التي يتطلبها هذا الانتقال".

وكرر فيلتمان دعوة بلاده لقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان لإعادة الحكومة التي يقودها المدنيون.

وقال إن واشنطن "تدعم الحلول السودانية"، وتدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين ورفع الإقامة الجبرية عن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والسماح له بمواصلة عمله.

المصدر: "رويترز"