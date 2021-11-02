العراق.. الإعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين قتلا متظاهرا

قضت محكمة جنايات محافظة البصرة، بجنوب العراق، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا حتى الموت بحق مدانين اثنين بجريمة قتل متظاهر في المحافظة.

وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي، أن "المجرمين اعترفا بتفاصيل الجريمة بعد إقدامهما على قتل مواطن رميا بالرصاص خلال مشاركته في تظاهرات تشرين قرب مدارس شط العرب الجامعة".

وأضاف البيان أن "المجرمين اعترفا بعملية القتل التي كان الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الخوف في نفوس الناس، تحقيقا لغايات إرهابية".

وأشار البيان إلى أن "الحكم بحق المجرمين يأتي استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية / 1و3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

المصدر: RT