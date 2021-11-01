الجزائر: نتعرض لحملات عدائية تستهدف هويتنا ووحدتنا

قالت وزارة الخارجية الجزائرية إن البلاد "تتعرض اليوم لهجمات وحملات عدائية تستهدف هويتها ووحدتها، واستقلال قرارها".

وأضاف المدير العام للاتصال والإعلام والتوثيق في الوزارة، السفير نور الدين سيدي عابد، أن تلك الحملات التي تستهدف هوية بلاده ووحدتها، تعد دليلا على أن الجزائر "تسير على النهج السوي" وأضاف أنها "مصممة على الدفاع على مصالحها الحيوية وأمنها بدون هوادة".

جاء ذلك في كلمة له خلال مراسم إحياء الذكرى 67 لانطلاق "ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي"، في مقر الوزارة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية