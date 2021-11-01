بوغدانوف يبحث مع السفير اللبناني التحضير لزيارة وزير خارجية لبنان إلى موسكو

بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير اللبناني في موسكو شوقي بو نصار التحضير لزيارة وزير خارجية لبنان إلى روسيا.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، اليوم الاثنين: "تم التطرق إلى التفاصيل والمسائل التنظيمية لقيام وزير خارجية الجمهورية اللبنانية عبدالله بوحبيب بزيارة عمل لموسكو قبل نهاية شهر نوفمبر".

وبحث بوغدانوف مع السفير اللبناني الوضع في بلاده "المثير للقلق".

وأكد الجانب الروسي "تمسكه الثابت بسيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية اللبنانية الصديقة. وتم التعبير عن الدعم لعمل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي، الهادف إلى تجاوز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وحل القضايا الملحة الأخرى على الأجندة الوطنية".

وكانت وكالة "نوفوستي" الروسية قد نقلت عن مصادر لبنانية مطلعة، أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب سيزور روسيا يوم 22 نوفمبر الجاري.

المصدر: RT + "نوفوستي"