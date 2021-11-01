 
مباشر

مصدر: تركيا قد تطلق الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا

أخبار العالم العربي

مصدر: تركيا قد تطلق الثلاثاء عملية عسكرية جديدة في سوريا
Reuters MURAD SEZER
قوات تركية على حدود سوريا.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rn0d

ذكر مصدر في المعارضة السورية أن الجيش التركي والفصائل المسلحة السورية المتحالفة معه قد يطلق غدا الثلاثاء عملية عسكرية ضد "قوات سوريا الديمقراطية".

إقرأ المزيد
أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا
أردوغان يهدد بعملية عسكرية جديدة في سوريا

وقال المصدر، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم الاثنين: "تركيا تعتزم إطلاق عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية غدا الثلاثاء ووجهت للفصائل المعارضة (للسلطات في دمشق) بالاستعداد للعملية".

وأوضح المتحدث أن العملية ستبدأ من اتجاهي مدينتي أعزاز وتل أبيض في شمال سوريا.

وفي وقت سابق من اليوم أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده مستعدة لشن عملية عسكرية جديدة في سوريا ضد "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا، مشيرا إلى أن هذا القرار سيتخذ في حال اقتضت الضرورة ولن يتم التراجع عنه.

والعملية الجديدة ستكون في حال إطلاقها الخامسة التي تشنها القوات التركية في الأراضي السورية منذ العام 2016.

المصدر: "نوفوستي" + وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا