البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

البرهان يلتقي سفير قطر في الخرطوم ـ (سونا)

قال القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان إن الترتيبات لإعلان الحكومة الجديدة "تسير بصورة طيبة".

وخلال لقائه السفير القطري بالخرطوم، عبد الرحمن بن علي الكبيسي، ثمن البرهان "الدور المقدر الذي تضطلع بها دولة قطر لدعم مسيرة السلام في السودان وإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق التحول الديمقراطي".

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ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن الكبيسي أن بلاده "تتابع باهتمام مجريات الأحداث في السودان" وأكد وقوف قطر مع خيارات وتطلعات الشعب السوداني وإرادته.

المصدر: "سونا"