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الرئاسة المصرية تنشر صورة للقاء السيسي مع الشيخ تميم في غلاسكو (صورة)

أخبار العالم العربي

الرئاسة المصرية تنشر صورة للقاء السيسي مع الشيخ تميم في غلاسكو (صورة)
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نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، صورة تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.

الرئاسة المصرية تنشر صورة للقاء السيسي مع الشيخ تميم في غلاسكو (صورة)
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وعلق المتحدث باسم الرئاسة على الصورة: "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في غلاسكو".

المصدر: RT

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