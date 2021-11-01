الرئاسة المصرية تنشر صورة للقاء السيسي مع الشيخ تميم في غلاسكو (صورة)
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نشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، صورة تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في مدينة غلاسكو الإسكتلندية.
وعلق المتحدث باسم الرئاسة على الصورة: "لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في غلاسكو".
المصدر: RT
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