تسمم أكثر من 200 شخص بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم بجنوب العراق

أصيب أكثر من 200 شخص بالتسمم بعد تناولهم وجبات "فلافل" في مطعم شعبي بمحافظة ميسان في جنوب العراق.

وبحسب معلومات حصل عليها مراسل RT، فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالتسمم الليلة الماضية، كانوا قد تناولوا وجبات من أكلة "الفلافل" الشعبية في إحدى مطاعم ميسان.

ودخلت دائرة الصحة في المحافظة في حالة طوارئ لاستقبال المصابين بالتسمم، كما أن هناك ترجيحات تشير إلى تسممهم بسبب مياه ملوثة.

كما شكلت وزارة الصحة العراقية فرقا لمتابعة حالات المصابين.

المصدر: RT