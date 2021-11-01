المبعوث الجزائري الخاص يكشف عن الأسباب "الحقيقية" وراء وقف ضخ الغاز الجزائري نحو المغرب

كشف مبعوث الجزائر الخاص المكلف بملف المغرب والصحراء الغربية، عمار بلاني، عن الأسباب الحقيقية لوقف أنبوب ضخ الغاز الجزائري نحو المغرب.

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وفي تصريحات لصحيفة "الشروق" الجزائرية، أشار عمار بلاني إلى أن "الأسباب الحقيقية لوقف أنبوب ضخ الغاز نحو المغرب هي أن الجزائر اعتبرته مشروعا للتكامل المغاربي، فيما اتخذه النظام المغربي وسيلة للابتزاز"، لافتا إلى أن "هذا الانبوب الغازي كان رهانا على المستقبل، وعربون التزامنا الحقيقي تجاه تطلعات الشعوب المغاربية، وكان تعبيرا ملموسا وواقعيا عن قناعتنا العميقة حول أهمية الاندماج الاقليمي والقيمة المضافة التي تمثلها هذه البنى التحتية المنجزة للتكامل المغاربي".

وقال بلاني: "للأسف فالمغرب لم يكن في مستوى الطموح التاريخي والاستراتيجي الذي يمثله هذا المشروع الضخم بالنسبة للمغرب العربي الكبير، حيث قام بجعله رهينة ثم ربطه بقضية الصحراء الغربية التي يحتل بطريقة غير شرعية أراضيها"، مشيرا إلى أنه "بالنسبة للإعلام الناطق باسم مخابرات الجارة الغربية، فبدل التأسف على فقدان هذا المكسب الكبير الذي غرفت منه المملكة لمدة 25 عاما مع مواصلة التآمر ضد وحدة وسلامة بلدنا، يجب أن يفهم، وإلى الأبد، أن الجزائر الجديدة لن تنخدع بعد الآن وأنها سترد بالضربة مقابل الضربة".

وأكمل قائلا: "في النهاية فالأعمال العدائية سيكون لها ثمن، بغض النظر عن تصرفات أصحاب مهمة التلاعب والأخبار الكاذبة".

وكان الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، قد أمر، أمس الأحد، الشركة الوطنية "سوناطراك" بوقف عقد الغاز مع المغرب وعدم تجديده.

المصدر: "الشروق"