القائم بالأعمال السفارة اللبنانية لدى الكويت يوجه رسالة لها قبل عودته إلى بيروت

وجه القائم بالأعمال اللبناني لدى الكويت، هادي هاشم، رسالة شكر للكويت قبل مغادرته أراضيها، عقب الإجراءات الخليجية بحق سفراء لبنان، إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي.

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وعلى حساب مجلس الأعمال اللبناني بالكويت في "فيسبوك"، قال هادي هاشم: "قبل ساعات قليلة على مغادرتي دولة الكويت الشقيقة، لا بد لي أن أشكر كل من سهل مهمتي وساعدني على تحقيق ما استطعت إنجازه خلال سنة من الزمن، وانوه بفريق عمل السفارة من دبلوماسيين وإداريين، ومجلس العمل اللبناني في الكويت، ولجنة الصداقة اللبنانية الكويتية، وكل الأصدقاء من كويتيين ولبنانيين، كما أخص بالشكر معالي وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر الصباح، على كل ما قام ويقوم به من أجل لبنان، ونحن نعول عليه وعلى حكمته وبعد نظره ودبلوماسيته لإيجاد المخارج المناسبة لهذه الأزمة العابرة بين لبنان واخوته في دول الخليج العربي".

وأضاف هاشم: "الكويت ساحرة، تعشق عمق ثقافة أبنائها وسعة معرفتهم، كما تنحني إجلالا لفسحة الحرية والديمقراطية الكبيرة التي ارساها حكم ال صباح لها، وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومن سبقه من أمراء هذه العائلة الكريمة، المحبة للبنان واللبنانيين..شكرا كويت العز، وعلى أمل اللقاء القريب".

وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد استدعت سفيرها من لبنان، وطلبت مغادرة القائم بأعمال سفارة لبنان لديها خلال 48 ساعة، وذلك على خلفية تصريح لوزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي حول حرب اليمن.

المصدر: RT