أمير سعودي يتحدث عن "حل بسيط" في لبنان ليعود كما كان بعهد رفيق الحريري

في أعقاب الأزمة الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج العربي، كشف الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، عن "حل بسيط" ليعود لبنان كما كان في عهد رئيس الحكومة الراحل، رفيق الحريري.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال الأمير سطام بن خالد آل سعود: "الحل في لبنان بسيط..إذا كانت القيادة السياسية جادة في ذلك بأن يكون السلاح بيد الدولة وليس بيد أحزاب تفرض أجندتها، وبأن ينأى لبنان بنفسه عن ما يحدث بالمنطقة من تجاذبات سياسية، خاصة الحاقدة على الدول العربية، ليعود كما كان أثناء تواجد الشهيد رفيق الحريري ملاذا آمنا للسياحة والاستثمار".

وأضاف: "من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الاستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج، ودعم مليشيات إرهابية باليمن، بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم، وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل!"

2️⃣ من غير الطبيعي وغير المنطقي أن تعود الإستثمارات الخليجية إلى لبنان أمام تصريحات علانية من قبل شخصيات سياسية وحزبية تعادي الخليج ودعم مليشيات إرهابية باليمن بالسلاح والتدريب وتهريب المخدرات بشكل منظم وكل هذا يحدث أمام عين الحكومة اللبنانية وبدون محاسبة لمن يقوم بهذا العمل! — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 31, 2021

المصدر: RT