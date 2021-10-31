مصادر حكومية بمحافظة مأرب اليمنية: قتلى وجرحى بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على قرية العمود

أكدت مصادر حكومية بمحافظة مأرب اليمنية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء قصف بصاروخ باليستي أطلقته جماعة "أنصار الله" الحوثية على قرية العمود بمديرية الجوبة جنوبي مأرب.

وقال شهود عيان إن الصاروخ استهدف مركزا للسلفيين.

وكان المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية التابعة للحكومة الشرعية قال في بيان له أمس السبت: "مصرع العشرات من عناصر المليشيات الحوثية، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحتها في أحد الشعاب جنوب محافظة مأرب".

وأشار إلى أن مدفعية الجيش الحكومي استهدفت "طاقمين عسكريين"، محملين بتعزيزات للحوثيين، متابعا "إضافة إلى استهداف تجمعات لها في مواقع متفرقة جنوب مأرب".

وأضاف أن "عناصر الجيش والمقاومة الشعبية، نفذوا كمينا استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب".

من جانبها، أعلنت جماعة "أنصار الله" يوم الجمعة الماضي أنها تمكنت من إحراز تقدم ميداني جديد إثر معارك مع الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا في مأرب.

وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" الروسية، بأن الحوثيين نفذوا هجمات مكثفة على الجيش اليمني وقبليين موالين له شمال غربي مديرية الجوبة جنوب مأرب، تمكنت خلالها من السيطرة على قرية السودة ومنطقة الجرشة.

المصدر: RT