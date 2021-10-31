وزير خارجية لبنان: أخاف على قرداحي والحكومة الحالية باقية

أعرب وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بوحبيب، عن "مخاوفه على وزير الإعلام"، جورج قرداحي، معتبرا أنه يمكن أن يصبح "كبش محرقة" بسبب الأزمة مع السعودية، وقال إن الحكومة الحالية باقية.

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وصرح بوحبيب، في حديث لقناة "الجديد" اللبنانية مساء اليوم الأحد: "أخاف على جورج قرداحي أنو يطلع كبش المحرقة والاحتمال لا يزال موجودا".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية الحالية "تواجه المشاكل منذ تأليفها لذلك هي غير قادرة على الاجتماع لاتخاذ قرار موحد بما يخص الوزير قرداحي".

وأوضح مع ذلك حسب القناة: "الحكومة باقية وبحسب ما علمت من (الرئيس اللبناني ميشال) عون و(رئيس الوزراء نجيب) ميقاتي أن هناك تطمينات دولية لدعمها... والتعويل في بقاء الحكومة يبقى على الداخل".

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وأعلنت الحكومة السعودية، مساء الجمعة، استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور مع إمهال السفير اللبناني لدى المملكة 48 ساعة للمغادرة، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين الرياض وبيروت، المتعلقة بتصريحات قرداحي، الذي قال في حديث مسجل لبرنامج "برلمان شعب" على قناة "الجزيرة" في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: "شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟.. في نظري هذه الحرب اليمنية عبثية يجب أن تتوقف".

واعتبر قرداحي أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالا: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟". ورد: "أكيد فيه اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات ولكن لأن هناك اعتداء منذ 8 سنوات مستمرا، وما لا تستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في 8 سنوات".

واتخذت الإمارات والبحرين والكويت خطوات مماثلة، ويهدد هذا التوتر الدبلوماسي بتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان حاليا.

وعلى خلفية هذه الأحداث شكلت الحكومة اللبنانية خلية لحل هذا التوتر، وبعد أول اجتماع لها السبت أكد الرئيس اللبناني، ميشال عون، "حرصه على إقامة أفضل وأطيب العلاقات مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ومأسسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، بحيث لا تؤثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض ولا تتسبب في أزمة بين البلدين لا سيما وأن مثل هذا الأمر تكرر أكثر من مرة".

المصدر: "الجديد" + وكالات