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السودان.. رئيس المجلس العسكري يعفي النائب العام من منصبه

أخبار العالم العربي

السودان.. رئيس المجلس العسكري يعفي النائب العام من منصبه
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قال التلفزيون السوداني اليوم الأحد إن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه.

وكان البرهان أعفى عددا من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.

في المقابل، أطلقت السلطات السودانية سراح محمد التبيدي، مدير الإعلام في جهاز الأمن والمخابرات السابق في عهد الرئيس السابق عمر البشير، وإبراهيم غندور، رئيس حزب "المؤتمر الوطني" في السودان.

يتبع..

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