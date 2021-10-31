الأسد يعفي رئيس مجلس مدينة إدلب من منصبه

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما يقضي بإقالة رئيس مجلس مدينة إدلب من منصبه، وفق ما نقلته صحيفة "الوطن" اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الإدارة المحلية أن "السيد الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم 338 لعام 2021 القاضي بإعفاء رئيس مجلس مدينة إدلب من عمله".

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي "في إطار تصويب العمل ومكافحة الفساد ومعالجة الإهمال في تقديم الخدمات".

المصدر: "الوطن"