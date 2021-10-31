لبنان يشكر قطر على "جهود احتواء الأزمة" بين بيروت ودول خليجية

أعرب وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب عن شكره لنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لقاء جهود الدوحة في احتواء الأزمة الحالية بين بيروت ودول خليجية.

وجاء في بيان للخارجية اللبنانية اليوم الأحد أن "وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني"، حيث شكر "كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الأزمة الراهنة".

١)أجرى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب اتصالا هاتفياً منذ قليل بنظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مرحبا" وشاكراً كافة الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد والتخفيف من حدة الازمة الراهنة، ومشدداً على أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) October 31, 2021

كما شدد الوزير اللبناني خلال الاتصال على "أهمية التواصل والتلاقي مع كافة الأشقاء الخليجيين والعرب، وحرص لبنان على اتخاذ كافة الإجراءات الآيلة إلى تخطي هذه الأزمة وإلى إعادة العلاقات إلى طبيعتها الأخوية بما فيه من مصلحة لأمتنا العربية ولجميع شعوبنا".

المصدر: RT