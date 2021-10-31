لبنان يرحب بالبيان الصادر عن سلطنة عمان حول الأزمة اللبنانية الخليجية

رحبت وزارة الخارجية اللبنانية بالبيان الصادر من وزارة خارجية سلطنة عمان حول الأزمة والتوتر بين لبنان ودول الخليج، إثر تصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، عن حرب اليمن.

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وفي بيان لها، قالت الوزارة اللبنانية: "ترحب وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية العمانية، الذي أعربت فيه عن أسفها العميق لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية والجمهورية اللبنانية، ودعت الجميع إلى ضبط النفس والعمل على تجنب التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار والتفاهم، بما يحفظ للدول وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والاستقرار والتعاون القائم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف بيان الخارجية اللبنانية: "تؤكد الوزارة على حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب".

٢)وشعوبها الشقيقة مصالحها العليا في الأمن والإستقرار والتعاون القائم على الإحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتؤكد وزارة الخارجية والمغتربين على حرص لبنان الشديد على أفضل العلاقات مع إخوانه الخليجيين والعرب.



٣١/١٠/٢٠٢١ — Mofa Lebanon (@Mofalebanon) October 31, 2021

المصدر: RT