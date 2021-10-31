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"العلم السعودي كفني"..لبنانيون يتضامنون مع الرياض أمام السفارة السعودية في بيروت (فيديو)

أخبار العالم العربي

Reuters AZIZ TAHER
السفارة السعودية في بيروت
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تجمع عدد من المواطنين اللبنانيين، مساء أمس السبت، أمام مبنى السفارة السعودية لدى بيروت، تضامنا مع الرياض، واستنكارا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، التي أثارت الجدل.

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وحمل بعض المتظاهرين أعلام السعودية، واعتبر بعضهم أن هذا العلم يمثلهم، في حين حمل آخرون صور الملك السعودي، سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، محمد بن سلمان، بالإضافة الى صور رئيس الحكومة السابق سعد الحريري.

المصدر: "النشرة"

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