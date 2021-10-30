العراق.. هجوم جديد لـ"داعش" يوقع قتيلين من قوات "البيشمركة" الكردية

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، اليوم السبت، سقوط ضحيتين من قوات "البيشمركة" في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة كركوك.

وذكر في بيان صحفي، أن "إرهابيي داعش شنوا هجوما على الفوج الثاني من اللواء العاشر التابع لوزارة البيشمركة في منطقة زركَة زراو بمحور محافظة كركوك".

وأضاف: "للأسف، استشهد مقاتلان من البيشمركة نتيجة الهجوم".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، أن أربعة مدنيين قتلوا وأصيبوا في هجوم لتنظيم "داعش" بمحافظة ديالى شرقي البلاد.

المصدر: RT