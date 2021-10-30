السعودية: أمن السودان أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن الأمن في السودان له أهمية قصوى بالنسبة إلى المملكة، داعيا كل الأطراف السودانية المعنية إلى حوار.

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ونقلت قناة "العربية" عن بن فرحان قوله في حديث خاص، مساء اليوم السبت، أن "لأمن السودان أهمية قصوى بالنسبة إلى السعودية".

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن ‏المطلوب في السودان هو حوار بين كافة الأطراف للتوصل إلى مخرجات مقبولة للجميع.

ويمر السودان بانقلاب عسكري جديد حيث أعلن قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الاثنين، حل مجلس السيادة والحكومة وفرض حال الطوارئ في البلاد، بعدما تم إيقاف معظم الوزراء والمسؤولين المدنيين في السلطة، فيما تتصاعد الضغوط الدولية من أجل عودة المدنيين الى السلطة.

وحاول الجيش استيعاب الانتقاد الدولي عبر إعادة رئيس الوزراء المقال، عبد الله حمدوك، الذي كان بين الموقوفين، الى منزله، بعد تشديد دول غربية والأمم المتحدة على ضرورة الإفراج عنه.

لكن مكتبه قال إنه لا يزال "تحت حراسة مشددة"، مشيرا الى أن "عددا من الوزراء والقادة السياسيين لا يزالون قيد الاعتقال في أماكن مجهولة".

المصدر: "العربية" + وكالات