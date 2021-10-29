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ناشطون أتراك يتداولون "فيديوهات الموز" التي أدت إلى طرد مواطنين سوريين (فيديو)

أخبار العالم العربي

ناشطون أتراك يتداولون
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تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر مواطنين سوريين بصدد "استفزاز الأتراك والسخرية من ضائقتهم الاقتصادية".

وبدأ جدل في تركيا هذا الأسبوع بعد أن صور لاجئون سوريون هناك أنفسهم وهم يأكلون الموز، تعقيبا منهم على مقطع نشر في 25 أكتوبر، وظهر فيه جدال بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي باسطنبول، حيث قال رجل تركي للشابة: "تعيشون بسهولة أكثر منا، أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!".

وإثر هذا الجدل، أعلنت تركيا يوم الخميس أنها ستطرد سبعة سوريين اعتقلتهم بسبب "السخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم يأكلون الموز".

المصدر: RT + وكالات

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