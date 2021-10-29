ناشطون أتراك يتداولون "فيديوهات الموز" التي أدت إلى طرد مواطنين سوريين (فيديو)
تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا مقاطع فيديو قالوا إنها تظهر مواطنين سوريين بصدد "استفزاز الأتراك والسخرية من ضائقتهم الاقتصادية".
وبدأ جدل في تركيا هذا الأسبوع بعد أن صور لاجئون سوريون هناك أنفسهم وهم يأكلون الموز، تعقيبا منهم على مقطع نشر في 25 أكتوبر، وظهر فيه جدال بين شابة سورية ومواطنين أتراك في حي باسطنبول، حيث قال رجل تركي للشابة: "تعيشون بسهولة أكثر منا، أنا لا أستطيع أن أشتري الموز فيما أنتم تشترونه بالكيلوغرامات في الأسواق!".
Bir Türk vatandaşının "Biz muz yiyemiyoruz" demesinin ardından Suriyeliler TikTok'ta "Muz yeme" akımı başlattı.— Aykırı (@aykiricomtr) October 25, 2021
Çok sayıda Suriyeli, Türk halkının yaşadığı ekonomik sıkıntılar ile muz yiyerek dalga geçmeye başladı. pic.twitter.com/noIPDBedVf
Utanmadan bir de bu asker kaçakları muz için beste yaptılar!— İlay Aksoy (@ilay_aksoy) October 27, 2021
“Ey Suriyeli muz yemeyin korkarım Türkler üzülür”nakaratıyla bizimle dalga geçmeye devam ediyorlar!@TC_icisleri@EmniyetGM@Gocidaresi@Akparti@MhpTbmmGrubu@gazetesozcu@aykiricomtr@TSKGnkur@EUDelegationTurpic.twitter.com/0ybAo2BGUn
وإثر هذا الجدل، أعلنت تركيا يوم الخميس أنها ستطرد سبعة سوريين اعتقلتهم بسبب "السخرية من الأتراك في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهرون فيه وهم يأكلون الموز".
Suriyeli sığınmacıların bizimle dalga geçtiği muz akımının önüne geçilemiyor! Toplam video sayısı 50 bine dayanırken videoların çoğunun Türkiye’den paylaşılıyor olması ve kullanıcı adlarının ülkemizin illerinden seçilmesi insanı kahrediyor. pic.twitter.com/9UmigzGHK9— Ata Benli (@atabenli) October 28, 2021
المصدر: RT + وكالات
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