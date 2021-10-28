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اليمن.. ارتفاع طفيف في عدد الإصابات بكورونا وتراجع في الوفيات

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اليمن.. ارتفاع طفيف في عدد الإصابات بكورونا وتراجع في الوفيات
Reuters
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أعلنت "اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة فيروس كورونا" في اليمن أنها سجلت ارتفاعا طفيفا في أعداد الإصابات بالفيروس وانخفاضا بحالات الوفاة.

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وقالت اللجنة، التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، ومقرها عدن، إنها سجلت 6 وفيات و23 إصابة جديدة بكورونا مقارنة مع 10 وفيات و17 إصابة يوم أمس الأربعاء.

وحسب المعطيات الجديدة ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في المناطق التابعة للحكومة في جنوب البلاد وشرقها إلى 9751 إصابة، تعافى منها 6341 ولا يزال هناك 1536 حالة نشطة، وبلغ إجمالي الوفيات 1874.

وحسب دراسة للبنك الدولي، (حتى سبتمبر الماضي)، فإن البلاد تشهد وفاة أم و6 أطفال حديثي الولادة كل ساعتين، وحذر البنك من خطر استمرار تدهور القطاع الصحي في اليمن بفعل الصراع الدامي المستمر منذ سبعة أعوام فيه.

 

المصدر: "رويترز"

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