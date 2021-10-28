مجلس الأمن الدولي يطالب بالإجماع بعودة الحكومة المدنية في السودان

طالب مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس بعودة الحكومة المدنية في السودان التي أطاح بها العسكريون مطلع الأسبوع الجاري.

وتبنى مجلس الأمن بالإجماع بيانا أعرب فيه عن بالغ قلقه إزاء الانقلاب العسكري الذي شهده السودان مؤخرا، مطالبا العسكريين بإعادة الحكومة المدارة من قبل مدنيين.

كما دعا بيان المجلس السلطات العسكرية في السودان إلى الإفراج فورا عن جميع المعتقلين واحترام حق التجمع السلمي، وحث كافة اللاعبين إلى استئناف الحوار السياسي دون شروط مسبقة.

وأشارت وكالة "فرانس برس" أن البيان أعد من قبل بريطانيا.

يتبع..