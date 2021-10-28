الإمارات ترسل 12 معتقلا سابقا في غوانتانامو إلى اليمن

قال مسؤول محلي ومحام إن الإمارات أرسلت 12 يمنيا، كانوا قيد الحجز لديها، من معتقلي "غوانتانامو" سابقا، إلى اليمن.

وقال مسؤول حكومي يمني إن طائرة عسكرية إماراتية تقل المعتقلين هبطت في المكلا بمحافظة حضرموت جنوب اليمن، اليوم الأربعاء.

وهؤلاء من ضمن مجموعة نُقلوا من خليج غوانتانامو بين عامي 2015 و2017 إلى الإمارات، حيث ظلوا رهن الاحتجاز.

وكانوا قد اختطفوا في أفغانستان وباكستان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.

واحتُجز اليمنيون جميعا لأكثر من عقد من دون تهمة أو محاكمة.

وحثت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية أبو ظبي وواشنطن على وقف الإعادة القسرية للمحتجزين إلى أوطانهم، حيث قد يواجهون المزيد من التعذيب والاحتجاز.

وكان نقلهم للإمارات ضمن خطة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي أثار انتقادات دولية.

المصدر: "رويترز"