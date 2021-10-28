ائتلاف القوى المدنية في السودان يدعو للاحتجاج والعصيان المدني لـ"إسقاط الانقلاب"

دعا وزراء ائتلاف القوى المدنية في السودان، اليوم الخميس، الشعب للاحتجاج حتى إسقاط الانقلاب، كما دعا موظفي الحكومة للانضمام إلى العصيان المدني.

ويشهد السودان لليوم الرابع على التوالي مظاهرات وتحركات احتجاجية رافضة لاستيلاء الجيش على السلطة.

وأعلن في وقت سابق عدد من النقابات وموظفو عدد من الشركات الدخول في عصيان مدني.

وأكدت مصادر طبية اليوم الخميس، أن الاحتجاجات أسفرت حتى الآن عن سقوط 7 قتلى في صفوف المتظاهرين، بالإضافة إلى جندي من قوات الدعم السريع.

وفي وقت سابق أمهل ائتلاف القوى المدنية الداعم للجناح المدني في الحكومة السودانية، الجيش حتى يوم 17 من الشهر المقبل للتخلي عن رئاسة المجلس لسيادي، الذي كان مكونا من جناحين عسكري ومدني.

هذا ويواجه المجلس العسكري منذ استيلائه على السلطة يوم الاثنين الماضي، ضغوطا داخلية وكذلك دولية تعتبر ما وقع انقلابا على الحكومة وعلى مسار الانتقال الديمقراطي.

المصدر: RT + رويترز